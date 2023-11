Grève des collectivités territoriales : "Le Premier ministre Amadou Ba va recevoir les travailleurs " Modou Diagne Fada

On espère un début de résolution de la crise qui sévit dans les collectivités territoriales depuis quelques mois. En effet, le Premier ministre Amadou Ba va recevoir l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. L'annonce a été faite par le ministre des Collectivités territoriales Modou Diagne Fada lors du séminaire d'immersion au profit des membres du Conseil des Collectivités Territoriales de l'UEMOA tenu ce vendredi 03 novembre 2023.



Selon M. Diagne, le Premier ministre lui a assuré hier de recevoir les travailleurs des collectivités territoriales. " J'ai bon espoir qu'après cette rencontre, le climat va s'apaiser davantage. Actuellement, le climat s'est mieux apaisé. Et il faut travailler avec eux afin d'essayer de pousser à l'organisation de cette rencontre entre le Premier ministre et l'intersyndicale des collectivités territoriales", a déclaré Modou Diagne Fada.