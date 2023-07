Grave accident à Nguene Sarr(Louga): Les détails du drame…

Après le tragique accident ce matin du bus horaire Cas-Cas en provenance de Thioubalel Lao ( dans les Îles Amorphile, dans le Fouta) qui partait sur Dakar avec immatriculation AA-415-MB-DL, les éléments des sapeurs pompiers et la gendarmerie se sont déployés sur les lieux. Après le choc mortel intervenu à Nguene Sarr ( dans la région de Louga) le nombre total de victime est de 76 dont 54 ont été admis dans les SAU. Le nombre de décès est de 24 dont 22 sur le site de l'accident, 1 à l'admission au SAU et 1 à Saint-Louis . 3 cas graves ont été évacués sur Saint-Louis dont 6 personnes pour scanner.



30 blessés sont hospitalisés au niveau de l'hôpital Régional de Louga dont 4 graves admis au niveau du bloc opératoire et 15 blessés légers admis au niveau du centre de santé.



Sur 24 corps sans vie, 13 ont été identifiés pour le moment (situation évolutive).Le processus d'identification suit son cours.



Sur la situation de collecte de sang, plus de 306 poches de sang collectées à l'EPS de Louga vers 13h (Situation évolutive). Le suivi psychosocial du personnel, des blessés, et des parents des blessés et de ceux des personnes décédées est assuré par le psychiatre de l'hôpital régional de Louga et son équipe.