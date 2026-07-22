Grande collecte 2026 : La Fondation Air France renforce son engagement au Sénégal et s’illustre à travers plusieurs tonnes de dons


Air France renforce son engagement en faveur de la jeunesse sénégalaise. À travers sa Fondation, la compagnie aérienne a organisé une importante opération de solidarité ayant permis de collecter et d’acheminer 9 tonnes de biens au profit de 12 associations locales. Une initiative qui traduit, selon Estelle Brice, Déléguée générale de la Fondation Air France, la volonté de transformer la présence de la compagnie au Sénégal en actions concrètes au service des populations.

 

« La force du collectif permet de construire un avenir meilleur pour la jeunesse », a souligné Estelle Brice. Depuis plus de 30 ans, la Fondation Air France accompagne des enfants et des jeunes en situation de difficulté ou de précarité, notamment à travers l’éducation, l’insertion et l’aide d’urgence. Au Sénégal, cette nouvelle collecte a permis de soutenir 12 associations, dont le SamuSocial, grâce à la mobilisation des salariés d’Air France et de plusieurs partenaires.

 

Pour la responsable de la Fondation, cette opération est avant tout le fruit d’une véritable chaîne de solidarité. Les salariés de la compagnie ont généreusement contribué à la collecte, tandis que les équipages et les partenaires ont participé à l’acheminement des dons. Une mobilisation qui illustre la manière dont Air France entend mettre ses ressources et son savoir-faire au service d’actions sociales concrètes.

 

Présent au Sénégal, l’astronaute et administrateur de la Fondation Air France, Thomas Pesquet, a également insisté sur l’importance de l’action de proximité. Selon lui, les solutions aux grands défis sociaux se trouvent au plus près des populations et des territoires. Une vision qui rejoint celle de la Fondation, dont l’objectif est de soutenir les associations qui œuvrent quotidiennement auprès des enfants et des jeunes vulnérables.

 

Cette quatrième grande collecte organisée au Sénégal confirme ainsi l’ancrage de longue date d’Air France dans le pays. À travers cette opération, la compagnie ne se limite pas à connecter les territoires, elle entend également renforcer les liens humains et sociaux avec les communautés qu’elle dessert.

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Mercredi 22 Juillet 2026
Karim Ndiaye



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