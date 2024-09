Grande coalition : L'Apr et le Rewmi décident de participer ensemble aux élections législatives…

Par un communiqué conjoint, il a été révélé que « ce dimanche 22 septembre 2024, deux délégations de haut niveau de Réew Mi et de l’Alliance Pour la République (APR) se sont rencontrées chez le président Idrissa Seck au Point E pour échanger sur les enjeux des élections législatives du 17 novembre 2024 ».

Les deux formations politiques ont pris, à l'issue de cette rencontre, une décision phare. « Après de larges discussions, les deux formations politiques ont décidé de participer ensemble aux élections législatives dans une grande coalition. »

Avant d'inviter tous les partis et mouvements politiques à les rejoindre dans cette grande coalition pour le redressement économique et social dans la paix et la stabilité. À rappeler que le PdS s'est également joint à l'Apr et que des négociations sont en cours entre l'Alliance pour la République et le Taxawu de Khalifa Sall.