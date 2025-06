Grand Yoff sous haute surveillance : Trois trafiquants de drogue interpellés à Arafat et Khar Yalla

La lutte contre le trafic de stupéfiants s’intensifie dans la banlieue dakaroise. Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a mené deux opérations distinctes, ayant conduit à l’interpellation de trois individus pour trafic de chanvre indien, détention d’ecstasy et association de malfaiteurs.



Première opération : deux arrestations à Arafat



Le 14 juin 2025, les éléments du commissariat, agissant sur renseignement opérationnel, ont identifié deux suspects dans une ruelle du quartier Arafat. La fouille effectuée a permis de saisir :

• 17 cornets de chanvre indien,

• 22 comprimés d’ecstasy, dissimulés dans un sachet plastique.



Les deux individus ont été aussitôt interpellés pour offre ou cession de drogue et association de malfaiteurs.



Seconde opération : un trafiquant intercepté à Khar Yalla



Quatre jours plus tard, le 18 juin 2025, vers 11h, un autre trafiquant présumé a été surpris à Khar Yalla alors qu’il refermait la selle de sa moto TMAX. Une fouille rapide a permis de découvrir un sachet contenant :

• 34 cornets de chanvre indien, soigneusement conditionnés.



Le mis en cause a également été placé en garde à vue.