Grand-Yoff – Traque à l’aube : deux dealers arrêtés à SENZELA avec du chanvre caché sous un escalier

L’opération a été discrète mais efficace. Le vendredi 9 mai 2025, entre 4h et 6h du matin, les éléments du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff, appuyés par l’OCRTIS, ont procédé à l’arrestation de deux (02) individus pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue.



Cette intervention ciblée a été déclenchée à la suite d’un renseignement opérationnel signalant un trafic intense de stupéfiants dans le secteur de SENZELA, quartier Arafat. L’opération s’est révélée fructueuse : en plus de l’interpellation des deux suspects, les agents ont découvert sous les escaliers d’un immeuble R+3 treize (13) paquets de chanvre indien, chacun pesant 125 grammes.



Deux motos de marque BEVERLY, utilisées vraisemblablement pour les livraisons, ainsi qu’une somme de 40 000 FCFA ont également été saisies lors de l’intervention. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices encore en cavale.