Grand-Yoff : Cheikh Bakhoum organise une grande marche pour l’environnement

Le Directeur général de l’ADIE, responsable politique de l’APR à Grand-Yoff, a mobilisé ce samedi la jeunesse et les femmes de Grand-Yoff pour une action sportive, citoyenne et écologique. En association avec les différentes ASC de la zone 7B, le Club des randonneurs de Grand-Yoff, la Croix-Rouge, les jeunes chrétiens et les jeunes musulmans de Grand-Yoff, M. Cheikh Bakhoum a organisé ce samedi une grande randonnée pédestre couplée à une activité de reboisement.

En effet, cette activité qui se voulait citoyenne et humaine, avait pour thème : « Le reboisement, une affaire de tous ». Tout au long du circuit à travers les différents quartiers de la commune de Grand-Yoff (Scat Urbam, Khar Yalla, Arafat, HLM Grand-Yoff), des arbres ont été plantés pour contribuer à l’amélioration du cadre de vie.



Cette action est en adéquation avec le programme du Chef de l’État : le PSE Vert. En effet, des initiatives doivent être prises dans les quartiers, à l’échelle départementale et à l’échelle nationale pour bâtir un Sénégal vert. « Le Président de la République a donné le tempo, il a demandé à tous les responsables de faire de même dans leurs communes respectives, c’est ce que nous avons fait aujourd’hui à Grand-Yoff », a déclaré M. Cheikh Bakhoum face à la presse. Se prononçant sur la situation dans sa commune, Cheikh Bakhoum affirme : « Nous sommes extrêmement préoccupés par notre cadre de vie et l’on sait que Grand-Yoff est dégradé, notre environnement est agressé tous les jours. Grand-Yoff manque de beaucoup de choses, nous allons nous battre, aux côtés des populations pour redorer le blason de Grand-Yoff et redonner un nouveau visage à la commune. »



Le responsable politique de l’APR à Grand-Yoff Cheikh Bakhoum se réjouit de la grande mobilisation autour de cette activité. « Je félicite toutes les populations, tous les responsables qui se sont déplacés et ont marché avec nous dans les rues de Grand-Yoff. » Parmi ces responsables, il y avait notamment l’honorable député Abdoulaye Ndiaye et Fatoumata Niang Ba.



Pour sa part, le Président de la Zone 7B de Grand-Yoff, M. Mamady Doumbia, a expliqué les raisons qui l’ont poussé à prendre part à cette activité. « Le Directeur général de l’ADIE est un partenaire privilégié de la zone 7B de Grand-Yoff et de l’ensemble des ASC de la commune. Il nous accompagne et nous appuie depuis longtemps dans nos activités. Il est donc plus que normal que nous l’accompagnions pour des activités de ce genre... »