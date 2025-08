Grand Théâtre: « à la place d'un Plan de redressement, il était plus judicieux de mettre en place un Plan de relance » (Mamoudou I. Kane)

Dans un post sur X, Monsieur Mamoudou Ibra Kane, leader du mouvement « Demain, c'est maintenant », a réagi à la cérémonie de présentation du Plan de redressement national par le Premier ministre, Ousmane Sonko.



Le journaliste a examiné attentivement le contenu du plan. Il a d'abord tenu à s'abstenir de toute « réaction épidermique », considérant que le sujet est « trop sérieux pour verser dans l'émotion ». Il a donc porté un jugement objectif sur le plan.



Sur la forme, Mamoudou Ibra Kane a salué le ton « globalement posé et constructif » du Premier ministre, notant qu'il s'est abstenu de toute polémique, contrairement à ses habitudes. Il a également apprécié la manière dont le Premier ministre a su articuler le Plan de redressement avec la VISION 2050, tout en se pliant à l'autorité du Président de la République. Le Premier ministre a d'ailleurs précisé que ce plan n'est « pas tombé du ciel ».



Sur le fond, il a relevé plusieurs décisions positives :



Une approche endogène pour la mobilisation des ressources, avec un objectif de plus de 5 000 milliards de francs CFA et un retour à un déficit budgétaire de 3 % d'ici 2027 (norme UEMOA).

La volonté de s'appuyer sur le secteur privé, les collectivités territoriales et les citoyens comme moteurs du développement.

Le paiement intégral de la dette due au secteur privé.

La promotion des champions économiques nationaux et d'un secteur bancaire fort.

Une réduction du train de vie de l'État de 100 milliards de francs CFA entre 2025 et 2028.

La rationalisation des subventions, avec l'espoir que cela ne fera pas augmenter le coût de la vie.

Des investissements prioritaires dans le capital humain plutôt que dans les infrastructures.

Le développement de l'économie numérique.

L'augmentation de l'âge maximal des véhicules importés de 8 à 10-15 ans.

Les réserves de Mamoudou Ibra Kane

Malgré ces points positifs, le journaliste a émis plusieurs réserves :



Selon lui, un Plan de relance aurait été plus judicieux qu'un Plan de redressement.

Il trouve le délai de 16 mois pour élaborer le plan trop long, et se demande si certaines décisions du régime actuel, comme les affaires ASER et ONAS, ne devraient pas être redressées en priorité.

Il estime que les politiques de l'emploi, de l'agriculture et de l'industrie ne sont pas assez clairement définies.

Il s'inquiète d'un « trop-plein de taxes », craignant que « trop d'impôt tue l'impôt ».

Il questionne la démarche du Premier ministre et de son ministre de l'Économie qui ont révélé les conséquences des informations sur les finances publiques (rencherissement du financement extérieur, dégradation de la signature du Sénégal, suspension du programme avec le FMI). Il s'interroge sur le caractère « transparent ou irresponsable » de cette communication et demande la publication du rapport du cabinet Mazars.

Il juge la déclaration du Premier ministre (« On n'attend rien du FMI ») émotionnelle et rappelle que le Sénégal ne définit pas seul les conditions des programmes avec le FMI.

Il pointe un manque de discrétion sur le sujet de la base militaire de Rufisque, qu'il qualifie de « confidentiel et sensible » en raison du « veto fort » de l'armée et de l'arbitrage requis du Président de la République.

Il mentionne enfin la déclaration du Président sur l'État qui a continué de payer le loyer de l'immeuble du défunt HCCT, alors qu'il en était propriétaire depuis 2014. Il appelle à ce que la lumière soit faite sur cette affaire et sur un contrat naval impliquant les régimes actuel et précédent.