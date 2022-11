Grand « Sargal » à Taïba : Zahra Iyane Thiam Diop réaffirme son attachement et son engagement à cette localité.

À Taïba Tafsir Moustapha, dans le département de Matam, un grand Sargal a été organisé par les parents, militants et alliés en l’honneur de Mme Zahra Iyane Thiam Diop, ministre sortant de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire. Ce sargal était une occasion pour les populations de cette localité, de remercier et de rendre hommage à l’ancien ministre qui d’ailleurs ne cache pas ses liens de sang avec cette localité. Ainsi, prenant la parole lors de cette cérémonie d’hommage qui a réuni des populations des villages de Sinthiou Tafsir, Thiarène, Sedo, Mogo, Ndoulou Madji, Jenga, le ministre sortant n’a pas tari d’éloges à l'endroit cette localité : « Je rends grâce à Dieu et remercie du fond du cœur tous les villages qui se sont déplacés aujourd’hui pour assister à ce Sargal. Mention spéciale à mes responsables politiques de la zone qui me témoignent une fois de plus leur loyauté. Je magnifie l'excellent travail qu'ils font dans la zone ». L’ancien ministre d'affirmer qu'elle va intensifier ses activités politiques dans cette localité pour laquelle elle ne cesse de clamer son attachement...