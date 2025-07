Grand Dakar – Un présumé trafiquant de chanvre indien arrêté avec plus de 2 kg de drogue “verte”

Une nouvelle opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a été menée avec succès par le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar, ce samedi 12 juillet 2025 à 13h30, dans le quartier de Taïba, connu pour son activité illicite persistante.





Une opération ciblée suite à un signalement anonyme



C’est suite à une alerte citoyenne faisant état d’un trafic actif de chanvre indien, que la brigade de recherche a entamé une patrouille pédestre dans le secteur. Les agents ont été guidés vers une maison suspecte, où plusieurs individus auraient été vus en train de conditionner de la drogue dans une chambre.





Une tentative de fuite avortée



Sur place, les policiers ont aperçu un homme posté devant le domicile, adoptant une posture de guetteur. En les voyant approcher, il a tenté de s’enfuir en courant vers la chambre, probablement pour alerter ses complices. Il a été intercepté à l’entrée, avant d’atteindre la pièce.





Saisie de 2,1 kg de chanvre « verte »



La perquisition immédiate dans la chambre a permis de saisir 2,1 kg de chanvre indien en vrac, répartis en deux tas distincts étalés au sol. Il s’agirait de la variété dite « verte », particulièrement prisée sur le marché clandestin pour sa concentration élevée en principes actifs.





Garde à vue et enquête en cours



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour :

• Association de malfaiteurs

• Offre et cession de chanvre indien



Les investigations se poursuivent pour identifier les complices, notamment ceux qui étaient à l’intérieur du domicile lors de la tentative d’évasion du guetteur.