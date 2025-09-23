Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a mis fin aux agissements de deux individus impliqués dans une association de malfaiteurs et un vol à l’arraché commis de nuit avec usage d’un moyen de transport, a appris Libération.Dans la nuit du 19 septembre 2025, lors d’une opération de sécurisation, les éléments du commissariat ont procédé au contrôle d’une motocyclette transportant deux hommes.La fouille de routine a permis de découvrir un téléphone portable dont l’origine a immédiatement éveillé les soupçons des policiers.Conduits au poste pour vérifications, les enquêteurs ont réussi à déverrouiller l’appareil, permettant ainsi de contacter le frère de la victime.Ce dernier a confirmé que le téléphone avait été arraché la nuit précédente. Alertée, la victime s’est présentée le samedi 20 septembre 2025, où elle a formellement identifié son bien et détaillé les circonstances du vol.Face aux preuves irréfutables, les deux mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.Ils ont été déférés au parquet pour répondre des chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs et de vol à l’arraché avec usage d’un moyen de transport.