Gouvernement : Moise Sarr nommé ministre conseiller à la Présidence.

« Le Président de la République a bien voulu, par décret, me nommer cumulativement à mes fonctions, Ministre, Conseiller à la Présidence de la République. Par cet acte, Il vient de consacrer mon ancrage institutionnel en tant qu'Administratreur jusqu'ici Représentant la Présidence de la République et PCA de la SETER. Cette décision qui confortera, sans nulle doute, notre position est également une preuve supplémentaire de l'importance que le Chef de l'Etat S.E.M. Macky SALL, accorde à ce projet innovant et de loin l'un des plus structurants de son magistère.



Pareille occasion me permet de Lui exprimer, à nouveau, ma profonde gratitude et mon extrême reconnaissance.

Pour rappel, le TER, depuis le début de son exploitation, c’est plus de 30 millions de voyageurs transportés,

200 trains/jour, 75 000 voyageurs journaliers, avec une perspective de 110.000 une fois la connexion de l'AIBD effectuée.

Ensemble faisons l'histoire, car l'avenir nous appartient.



A votre service...! »