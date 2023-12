Gingembre littéraire : Le gaz, une solution au prix de l'électricité selon le directeur général de PETROSEN

Chancelle Ngomo

En charge d'un discours d'introduction ce 1 er décembre lors d'un panel lancé à la cinquième édition du Gingembre littéraire, tournant autour d'une interrogation sous forme de thématique : 《 Quelle gestion des ressources naturelles et foncières pour un développement durable et inclusif》, le directeur général de la société PETROSEN, Manar Sall, a révélé l'efficacité bénéfique dont pourrait être doté le gaz, de ce qui en est de l'usage de l'énergie. Un bienfait qui selon lui pourrait influer sur les prix de l'électricité.Venu prendre part à la nouvelle édition de rencontre annuelle nommée Gingembre littéraire ce 1er décembre, à la place de souvernir, le directeur général de la société pétrolière et de gaz au Sénégal PETROSEN, Manar Sall, a initié l'ouverture de cette rencontre en introduisant la thématique responsable de ce rassemblement : 《 Quelle gestion des ressources naturelles et foncières pour un développement durable et inclusif》. Une actualité à laquelle il a tenu à accoller avec l'une des problèmatiques les plus discuté par la population sénégalaise : la récente cherté de la consommation de l'électricité.En effet, monsier Sall a insisté sur l'idée que 《 les ressources naturelles appartiennent aux peuples, et que donc l'exploitation de ces ressources doivent permettre d'améliorer le bien-être du Sénégal》. Ainsi, il révèle les trois champs de découvertes des richesses naturelles que sont le gaz et le pétrole; la première dans la partie Sud du permis Ahmeyim ( ex-tortue West) à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, qui désormais se partagent depuis 2018 le gaz, et à Yaakar-Teranga qui appartient pleinement à la nation sénégalaise. Ensuite, de ce qui en est un champ petrolier, on peut le retrouver à Sangomar, dans le sud de Dakar.《 On est un pays plus gazier que pétrolier》, souligne-t-il.Manar Sall révèle que l'entreprise PETROSEN a une vision loin d'être utopique, celle de la détention d'une énergie qui soit disponible, accessible à tous et respectueuse de l'environnement. 《 Tout le monde se plaint du fait que nos factures d'électricité soient élevées, et bien en remplaçant le fil que l'on utilise aujourd'hui, qui représente quand même 70% du coût de courant au Sénégal, par du gaz on a la possibilité de réduire à peu près 30 à 40 % le prix de l'électricité, il explique avant d'ajouter, "Cela aura un impact sur chacun d'entre nous au niveau de nos factures, mais aussi ceci permettra aux entreprises d'être un peu plus productives, ce qui va déboucher à l'industrialisation" termine-t-il.