Gestion du personnel : Auchan Sénégal offre des bourses d’études à ses collaborateurs et les initie à la culture de l’entreprise.

Dans un souci de pérenniser les emplois, Auchan Sénégal décide d’octroyer des bourses d’études à ses collaborateurs dans des écoles privées du Sénégal reconnues.



Au total, l’entreprise a réuni 22 boursiers dans plusieurs services dans lesquels elle évolue.

L’idée à travers cette initiative de Auchan, c’est d’accompagner les collaborateurs, c’est à dire les travailleurs, à se former, se développer et grandir dans un environnement de collaboration fluide.



Auchan Sénégal compte former plus 75% de ses 1800 collaborateurs qui sont majoritairement des jeunes, mais surtout vont leur permettre, à travers cette formation, d’acquérir des aptitudes pour pouvoir occuper des postes stratégiques, de responsabilité.



Avec des contrats solides, une stabilité garantie, une IPM également à portée de main et des cotisations sociales, ces jeunes employés bénéficient d’une protection sociale mais vont être soutenus au niveau de la perfection pour une bonne gestion de l’entreprise qui est désormais la leur...