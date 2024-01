Gestion du PR Macky Sall: la coalition Macky2012 tire un bilan reluisant et plébiscite Amadou Ba pour la continuité.

Les messages d’encouragement et de gratitude à l’endroit du Chef de l’Etat, Macky Sall continuent de fuser après son discours d’adieu à l’endroit du peuple sénégalais. Cette fois, c’est la conférence des leaders de la coalition Macky2012 qui exprime sa reconnaissance envers son excellence le Président Macky SALL pour la pertinence de son discours de fin

d’année. Discours soutenu, selon Macky2012, par des propos ponctués par le partage d’un bilan exhaustif matériel et immatériel de ses années au pouvoir, et des vœux auréolés de succès pour la poursuite de la marche vers l'émergence.







« Le Président Macky SALL, a certes fait ses adieux au peuple sénégalais, mais

nous, membres de la coalition Macky2012, sommes plus que jamais déterminés à l'accompagner et à maintenir notre compagnonnage avec lui afin de poursuivre tous ses chantiers en friche, notamment, la prise en charge des questions qui lui tiennent à cœur : les questions sécuritaires, de santé ou encore d'éducation», a indiqué dans un communiqué officialisé, ce 2 janvier et lu à Dakaractu la coordinnatrice de la conférence des leaders de Macky2012, Fatoumata GUEYE DIOUF. L’entité entend, à cet égard, appuyer pleinement la candidature du Premier ministre Amadou Ba.

« Dans cette même optique et fidèle à nos engagements envers ses orientations pour la prochaine élection présidentielle, nous soutiendrons la candidature du Premier Ministre Amadou Ba, candidat unique de BBY pour l'élection présidentielle de 2024», a écrit la coalition qui, fidèle à ses idéaux a réaffirmé son ancrage dans le BBY et son engagement patriotique et républicain pour le bonheur exclusif du peuple sénégalais dans la coalition de la majorité présidentielle.







Au préalable, la conférence des leaders de la coalition Macky2012 a présentée ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2024, au peuple, à la diaspora sénégalaise et au Président de la coalition Macky2012, SEM Macky SALL. Elle a exprimé à l’autorité ses vœux de santé, de paix, de prospérité et de finir en symbiose, après tant d'années de dur labeur au service exclusif de la nation.