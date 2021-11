Gestion des déchets : Le ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Saydou Sow met en place le comité de pilotage pour démarrer le PROMOGED.

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, a présidé ce jeudi 25 novembre 2021, la première réunion du comité de pilotage du projet de Promotion de la gestion intégrée et de l’Économie des Déchets solides au Sénégal (PROMOGED).



Ce comité de pilotage regroupe l’ensemble des acteurs qui travaillent sur les déchets. Abdoulaye Saydou Sow estime que cette première rencontre consiste à installer le comité de pilotage puis à valider des PTBA de 2021 et de 2022 ainsi que les manuels des opérations et des procédures administratives et financières. « L’heure est, au sortir de ce comité, à la mise en œuvre des actions urgentes telles que le démarrage et l’exécution des travaux de résorption de la décharge de Mbeubeuss », indique-t-il.



Selon le ministre de l’Urbanisme, la situation écologique de la décharge ne cesse de prendre de l’ampleur avec des conséquences néfastes sur le développement économique, social et environnemental de Dakar et de la santé des populations de Pikine et de Keur Massar. À cet effet, il informe qu’à partir de ce jour, le PROMOGED va se démultiplier dans les 138 communes du Sénégal.



Pour sa part, le Directeur général du PROMOGED, Ibrahima Diagne, a fait savoir que le projet n’est pas confronté à des contraintes de mise en œuvre, mais plutôt à des insuffisances liées à la gestion des déchets que le projet est en train de régler...