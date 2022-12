Gestion de la Tabaski : "En 2021, sur 10 moutons sacrifiés, les 8 ont une origine nationale"

Le ministre de l'Elevage et des productions animales a répondu aux interpellations des parlementaires, ce 8 décembre, à l'occasion de l'examen du projet de budget de son département. Aly Saleh Diop est revenu sur la politique gouvernementale liée à la bonne organisation de la fête de la Tabaski en 2021. A l'en croire, tout s'est très bien déroulé car il n'y a pas eu de pénurie de moutons.



"L'offre nationale prend de plus en plus de place dans l'offre globale. En 2021, sur 10 moutons sacrifiés, les 8 ont une origine nationale. Le niveau d'importation était de 2%. En 2022, ce niveau est tombé en 1.7%", a confié le ministre Aly Saleh Diop. A l'en croire, ces résultats sont le fruit d'une bonne campagne de vaccination qui a permis de faire baisser le taux de mortalité.