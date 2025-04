Gestion Fonds Covid : Cinq ministres impliqués, leurs dossiers transmis à l’Assemblée nationale

Le parquet du tribunal de Dakar a rencontré la presse ce jeudi, dans un contexte de reddition des comptes, pour s’adresser aux Sénégalais. Étaient présents le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, le procureur du parquet financier, Abdoulaye Sylla, et le procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Ibrahima Fall.



Suite à l’actualité judiciaire, le parquet a tenu à apporter des éclaircissements sur certains dossiers.



Le procureur , Ibrahima Ndoye, s’est prononcé sur les actions judiciaires liées à la Covid-19. L’exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la Covid-19 a révélé, selon le procureur près la Cour d’appel de Dakar, « l’implication de certaines personnes ayant exercé des fonctions ministérielles. Mais seule une commission de résolution de l’Assemblée nationale, via la Haute Cour de justice, peut se saisir de ces cas. Ces ministres sont pour le moment au nombre de cinq et leurs dossiers ont été transmis au procureur. »