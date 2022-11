Gandiaye : Matar Ndao prend en charge la scolarité de tous les élèves du préscolaire "Martin Luther".

Dans le cadre des activités d’insertion, de prise en charge sociale dans la commune de Gandiaye, notamment sur les 8 axes que constitue le projet TABAX Gandiaye, Matar Ndao a décidé cette année de cibler la petite enfance.

À cet effet, une cérémonie de signature d’un contrat de prise en charge de la scolarité de tous les élèves du préscolaire Martin Luther de Gandiaye (connue sous le nom de École Sérère dans le quartier de Tocondama) a été paraphée ce week-end.

Elle a été suivie de la remise du chèque de 810.000 F CFA de la part de M. Matar Ndao, ingénieur informaticien et Directeur de projets Banque & Finance, et responsable politique à Gandiaye.