Gamou à Kaolack - lutte contre la maladie de MPOX : un important dispositif mis en place en faveur des pèlerins

Une délégation du ministère de la santé et de l'action sociale conduite par le secrétaire général, Serigne Mbaye, était ce jeudi à Kaolack pour présenter le dispositif qui a été déployé pour la couverture sanitaire des 18 Gamou qui auront lieu dans la région de Kaolack.

Selon le Dr Aïssatou Barry Diouf, directrice régionale de la santé de Kaolack, un effectif total de 1 219 personnes a été mobilisé dont 523 agents de santé composés de médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, IDE/AI, SFE, techniciens supérieurs, travailleurs sociaux, infirmiers et sages femmes d'État.

Pour sa part, Mr Serigne Mbaye, se dit rassuré par ce dispositif pour la bonne couverture du Gamou à Kaolack. ''Nous avons vu qu'il y a suffisamment de personnel, il y a également des ambulances et du matériel qui sont disposés mais il y a une coordination qui fait intervenir le secteur privé, le niveau régional mais surtout des spécialistes qui viennent également du niveau national''.

En ce qui concerne la maladie de MPOX, le SG du MSAS, a tenu à rassurer les pèlerins. ''Lorsque ce cas a été détecté, il convient de préciser que c'est un cas importé. Mais en de pareilles circonstances, tout ce qui devait être fait a été fait. Tout ce qui devait être fait pour permettre de juguler toute velléité de propagation a été fait et toutes les mesures sont prises. Il faut véritablement rassurer les populations, leur demander d'observer les mesures que leur montre le dispositif médical. Nous avons des agents, des supports documentaires, des messages qui sont diffusés, que les populations, les pèlerins observent les consignes qui sont données pour prévenir cette maladie''.

Mr Mbaye a appelé aux populations ainsi qu'aux pèlerins le respect strict des mesures d'hygiène. La rencontre de présentation du dispositif sanitaire du Gamou a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé des affaires administratives, Mamadou Habib Kamara.