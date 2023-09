Gamou Tivaouane 2023 : Mbaye Dione sollicite des prières pour la paix et la stabilité du pays et réitère l'engagement de l'AFP derrière Amadou Bâ

Le responsable politique de l'Alliance des forces du progrès (AFP), Mbaye Dione accompagné d'une forte délégation composée de femmes et jeunes dudit parti était dans la sainte ville de Maodo pour effectuer ses ziarra également pour apporter la contribution de son leader Moustapha Niasse dans le cadre de la célébration du Grand Mawlid. Il est revenu sur l'objectif du parti AFP et de Moustapha Niasse pour l'intérêt du pays. Non sans rappeler que leur parti tel que souhaité par son leader va poursuivre son compagnonnage avec la coalition BBY pour la prochaine présidentielle 2024. Sur ce, dira-t-il, l'AFP a validé le choix du nouveau candidat de BBY. Raison pour laquelle, fera-t-il savoir, nous réaffirmerons notre engagement dans la coalition BBY pour la victoire de notre candidat, Amadou Bâ au soir de la présidentielle 2024.

Cependant, il a sollicité des prières auprès du représentant du Khalife général des Tidianes pour la paix et la stabilité dans le pays.