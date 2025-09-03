Gamou 2025: La Senelec se déploie dans les cités religieuses

À l’occasion du Gamou 2025, la Senelec a renforcé son dispositif dans les principales cités religieuses du Sénégal. Des équipes techniques ont été déployées à Tivaouane, Médina Baye, Kaolack et autres foyers religieux pour assurer la stabilité de l’approvisionnement en électricité durant cette période de grande affluence.
