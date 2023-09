Gamou 2023 / Mission de paix au Soudan : Le prix "The man of peace" décerné au khalife de Médina Baye par une grande université camerounaise

Un vibrant hommage a été rendu hier nuit au khalife général de Médina Baye, à la suite de sa brillante mission de médiation au Soudan en 2022. L'Institut Camerounais des Études Diplomatiques et Stratégiques basé à Yaoundé, a décerné au guide religieux le prix dénommé " The man of peace".

"À l'issue d'une longue concertation du Conseil Académique et du Bureau de Recherches, nous avons décidé de vous honorer en vous décernant un prix à la suite de votre brillante intervention au Soudan dans le cadre d'un long conflit...", a indiqué le directeur général de cette université.

L'université camerounaise s'est félicitée du succès de la diplomatie religieuse à travers l'intervention de Serigne Mahi Ibrahima Niass au Soudan pour convaincre les populations à déposer les armes sans tambour ni trompette...