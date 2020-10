Gamou 2020 : Serigne Babacar Sy Mansour fera une déclaration ce jeudi à 17 heures.

Le Khalife général des Tidianes va s'adresser aux fidèles via une déclaration ce jeudi à 17 heures, selon un communiqué de la Cellule de Communication Zawiya Tijaniyya.



« À l’occasion de la commémoration de la naissance du Prophète Mouhammad (Paix et salut sur lui), le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour délivrera un message à l’adresse de la Ummah et de la nation, ce jeudi 29 octobre 2020, à partir de 17 heures », note-t-on dans le communiqué.



Il recevra, en cette occasion, le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, porteur du message du Chef de l’État, Monsieur Macky Sall, selon la même source.