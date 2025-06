GUÉDÉ 2025: Cheikh Bassirou Mbacké accueille la délégation des Baay Fall

À l’occasion du Magal commémorant la naissance du quatrième patriarche de Touba, Cheikh Abdou Khadre Mbacké, une délégation imposante des Baay Fall, conduite par leur khalife Serigne Moustapha Fall Mbar, s’est rendue à Guédé pour rendre visite à Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Fidèles à la tradition et à l’esprit de dévotion qui les caractérise, les Baay Fall ont exprimé, à travers leur présence, leur attachement indéfectible à l’œuvre et à l’héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce moment empreint de ferveur et de fraternité a été l’occasion pour Serigne Moustapha Fall Mbar de réitérer publiquement leur allégeance au fondateur du Mouridisme, mais aussi de renouveler leur engagement auprès de Cheikh Bass, en tant que figure centrale du rayonnement actuel de la confrérie.