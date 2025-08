GRAND YOFF – Interpellation d’un individu pour vol avec violence et représailles contre un collaborateur de la police

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, dans la nuit du 29 juillet 2025, à l’interpellation d’un individu pour association de malfaiteurs et vol avec violence, des faits survenus de nuit et ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de cinq jours pour la victime.



L’enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée le 28 juillet 2025 par un habitant du quartier, agressé par un groupe de jeunes dirigé par un résident local. Au cours de l’agression, la victime a été frappée à la tête, puis dépouillée de son téléphone iPhone 16 et de la somme de 263 000 FCFA.



Les premiers éléments recueillis révèlent un mobile de représailles : les agresseurs auraient voulu “punir” la victime pour sa coopération avec la police, notamment lors de la fête de Tabaski, quand un de leurs complices avait été arrêté pour vol de bétail, à la suite d’un signalement effectué par la même victime.



Grâce à un travail d’enquête efficace, l’un des suspects a pu être localisé et interpellé à Grand Yoff 2. Il a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier les autres membres du groupe.