GESTION DES PARCS NATIONAUX : Macky Sall opte pour la modernisation du secteur et cite l'Afrique du Sud et le Kenya

Le président Macky Sall est pour la modernisation dusystème de gestion des parcs afin de rendre ces lieux beaucoup plus attractifs. À l’en croire, «Il faut que les gens puissent faire du safari».







«Il nous faut moderniser le système de gestion des parcs. Un peu à l’image de l’Afrique du Sud et du Kenya pour que les gens puissent faire du safari. On avait à Simenti une piste. Il faut des Lodges corrects pour permettre aux gens de passer des nuitées et découvrir la faune. La piste de Simenti et l’aéroport de Tambacounda qui seront modernisés. Et, tout cela va donner une impulsion nouvelle à la région de Tambacounda et à la région de Kédougou. Incha Allah»