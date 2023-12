Fusillade à La Médina : Le second bandit cueilli à Grand-Yoff

Fin de cavale des auteurs de la fusillade de la Médina. K.L., le second brigand a été cueilli par la Sureté urbaine à Grand-Yoff où il avait trouvé refuge. C’est le journal « Libération » dans sa parution du jour qui a donné l’information.







Le journal ajoute que la moto à bord de laquelle le braquage a été commis a été retrouvée sur lui. Multirécidiviste, comme O.N. qui a été pris le jour du braquage après une course poursuite avec les policiers, K.L. fait partie d’un dangereux groupe criminel ayant plusieurs braquages à Dakar et dans d’autres régions.