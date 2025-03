Fuite de gaz sur le projet GTA : Inquiétude et colère des pêcheurs de Saint-Louis

Une fuite de gaz a été détectée sur le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Si l’ampleur et les conséquences précises de cet incident restent floues, l’Association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis dénonce un « silence inacceptable » et alerte sur les dangers pour l’écosystème marin et les communautés côtières.



Selon les pêcheurs de Guet Ndar, déjà affectés par la réduction de leurs zones de pêche due à l’exploitation du gaz, cette fuite constitue une nouvelle menace pour leur activité et leur survie. « Après nous avoir volé DIATARA, aujourd’hui, c’est notre santé, nos ressources et nos vies qui sont en danger », s’indigne l’association dans un communiqué.



Le gaz qui s’échappe dans l’air et dans l’eau pourrait gravement perturber l’écosystème marin du littoral de Saint-Louis, déjà soumis à de nombreuses pressions. La contamination des ressources halieutiques et de la chaîne alimentaire marine pourrait avoir des répercussions à long terme sur la biodiversité et l’économie locale, fortement dépendante de la pêche artisanale.



Outre la fuite de gaz, l’association pointe du doigt la pratique du torchage sur le projet GTA. Cette technique, qui consiste à brûler le gaz excédentaire, libère dans l’atmosphère du dioxyde de carbone et du méthane, un gaz à effet de serre particulièrement nocif pour le climat. « Ce torchage n’est pas seulement une aberration écologique, c’est aussi une attaque contre la santé publique », dénoncent les pêcheurs, rappelant que les populations de la Langue de Barbarie sont directement exposées aux émissions toxiques.



Les effets de cette pollution pourraient être graves : maladies respiratoires, irritations et autres pathologies liées à l’inhalation de particules nocives. L’association exige donc l’arrêt immédiat du torchage et une évaluation complète des impacts sanitaires et environnementaux.



Face à cette situation, les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis formulent plusieurs demandes, à savoir une enquête indépendante et transparente sur l’ampleur de la fuite et ses conséquences.

L’association appelle les citoyens, les organisations du secteur de la pêche et l’ensemble de la société civile à se mobiliser pour exiger vérité et justice. « Nos vies, notre environnement et notre avenir valent plus que les profits d’une poignée de multinationales », conclut-elle, déterminée à ne pas laisser cette affaire sous silence.