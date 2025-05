Fuite, Fraude et Fiasco : tricherie à grande échelle… Quand le bac blanc tourne au noir à Blaise Diagne et Delafosse

Un scandale retentissant vient de ternir la réputation de deux des plus prestigieux établissements scolaires de la capitale sénégalaise. Le lycée Blaise Diagne et le lycée mixte Maurice Delafosse sont au cœur d’une affaire de tricherie massive lors des épreuves du baccalauréat blanc. Un cas de fraude scolaire qui dépasse largement le simple cancre surpris avec une antisèche : c’est tout un réseau de triche, impliquant élèves et personnel scolaire, qui est aujourd’hui pointé du doigt.











Tricherie à l’épreuve d’anglais : le point de départ







L’affaire éclate le 21 mai dernier, lors de l’épreuve d’anglais du bac blanc organisée conjointement dans les deux lycées. Des soupçons de tricherie remontent rapidement jusqu’aux autorités académiques. Très vite, l’Inspection d’Académie compétente évoque la nécessité de “mesures fortes” pour élucider cette affaire qui menace l’intégrité des évaluations scolaires.











Un agent de la mairie en première ligne







L’enquête révèle une fuite orchestrée depuis l’intérieur. L’homme au cœur du scandale : K. A. Guèye, agent municipal affecté au lycée Blaise Diagne, chargé d’assister à la reprographie des épreuves. C’est ce poste stratégique qui lui aurait permis d’avoir un accès privilégié aux sujets d’examen. Guèye a été placé en garde à vue après avoir été identifié comme l’auteur principal de la fuite.











Des élèves remis en liberté… provisoirement







Parallèlement, de nombreux élèves des deux établissements ont été identifiés comme bénéficiaires de la triche. Interrogés par les enquêteurs du commissariat de la Médina, ils ont, pour l’instant, été remis en liberté en raison de la proximité des examens officiels, mais les poursuites ne sont pas écartées.







L’affaire n’en reste pas moins explosive : la chaîne de responsabilités pourrait remonter à d’autres membres de l’encadrement scolaire. Les auditions se poursuivent, et des sources proches du dossier n’excluent pas d’éventuelles arrestations supplémentaires.