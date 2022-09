Frontière Sénégalo-Malienne / Attaque du convoi du gouverneur de Kayes par des hommes armés : 1 mort et deux blessés.

Des hommes armés non identifiés ont attaqué le convoi du gouverneur de la Région de Kayes (Ouest), mercredi, aux environs de 15 heures. Selon les autorités Maliennes, l'attaque a fait un mort et deux blessés.



Le cortège qui était en route pour la capitale malienne, a subi une attaque à 100 km, entre Diéma et Gomitradougou, sur l’axe Kayes-Bamako, non loin de la frontière Sénégalaise.



Après leur forfait, les assaillants se sont fondus dans la nature, laissant sur les lieux un véhicule piégé, informent nos confrères de Sahelintelligence.com...