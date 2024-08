Fraude et détournement de deniers publics: le DG de Premier Bet sous bracelet électronique

Des rebondissements sont intervenus dans l’affaire de fraude et de détournement de deniers publics dans laquelle est citée le directeur général de Premier Bet. En effet, selon le journal Libération, Joris Dutel est placé discrètement sous bracelet électronique à la suite d'une information judiciaire demandée par le parquet et confiée au troisième cabinet d'instruction. En effet, si le patron de Premier Bet a pu bénéficier de cette issue, « c'est que les dirigeants de Premier Bet ont trouvé un arrangement avec le Fisc qui avait porté plainte ». En effet, Premier Bet a reconnu les faits en cause et proposé un moratoire de paiement dont les détails n'ont pas été précisés.







Pour rappel, Joris Dutel avart été arrêté 4 août dernier, vers 1 heure du matin, alors qu'il tentait de quitter le pays avec sa fa-mille. Ce, au moment où le Fisc avait porté plainte contre lui, en tant que responsable moral de la societe de pari en ligne, pour fraude fiscale et détournement de deniers publics portant sur 12.259.000.000 Fcfa.