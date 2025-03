France : le parquet dénonce le "pacte de corruption", "indécent," noué par Sarkozy et ses proches avec Kadhafi

Le parquet financier a fustigé mardi, en débutant ses réquisitions à Paris, le "pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent" noué selon lui en 2005 par l'ancien président français Nicolas Sarkozy et ses proches avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi.



Un pacte qualifié ainsi car "conclu avec (un) régime sanguinaire" et ayant eu "pour objectif de soutenir financièrement la campagne" de Nicolas Sarkozy, élu en 2007. Mais aussi car "il aurait pu vicier le résultat" de l'élection présidentielle et qu'il "risquait de porter atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la France".