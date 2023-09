France/Maroc : La diplomatie humanitaire banalisée ?

C’est une diplomatie humanitaire qui laisse apparaître « les difficultés » entre le Maroc et la France. Des difficultés personnelles ? Pourquoi le Maroc a pris cette position de ne pas donner une suite favorable à la sollicitation de la France qui n’est d’ailleurs pas le seul pays. Il y a les États-Unis ou encore l’Union Européenne.





Le Maroc a accepté l'aide de quatre pays après le séisme qui a fait au moins 2.500 morts. L'aide proposée par la France n'a, pour l'instant, pas été acceptée. Interrogée sur RMC-BFMTV, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, estime que chercher une polémique à ce sujet est « tout à fait déplacé ».





Les besoins d'aide humanitaire pour le Maroc suite à ce tremblement de terre sont immenses, même si le royaume n'a toujours pas officiellement lancé d'appel à l'aide internationale. Le régime a tout de même annoncé ce dimanche avoir accepté l'aide de quatre pays : l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats Arabes Unis.



La France qui a proposé ses services par la voix de son président de la République se dit prête à intervenir quand les autorités le jugeront utile, avec des moyens de recherche et de sauvetage, qui seraient prêts à partir. Le Maroc n’a pas encore répondu favorablement à cette main tendue. La ministre Catherine Colonna, sur la chaîne française, ajoute : « Le Maroc est maître de ses choix, qu'il faut respecter, et a pris la décision de prioriser l'arrivée de l'aide en fonction de son évaluation de la situation. Nous nous tenons à la disposition du Maroc pour une aide immédiate et de moyen terme ».



Mais, dans un contexte de relations dégradées entre la France et le Maroc, notamment avec ces vieux dossiers qui ont posé problème à la diplomatie, la tension demeure intacte. On se rappelle de la baisse drastique du nombre de visas que la France accordait aux ressortissants marocains. Du côté de Rabat, il était demandé que la France ouvre plus la possibilité d’accorder des visas aux Marocains. Ce que la France avait refusé. Ce qui demeure constant est que ce séisme qui s’est produit vendredi dernier dans plusieurs villes du Maroc poursuit son décompte macabre qui appelle à une cascade de réactions humanitaires...