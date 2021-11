Forum sur l'éducation : des partenariats conclus au profit de l'École sénégalaise.

Le forum national de l'éducation sur l'emploi et la formation tenu, ce 4 novembre, à Dakar, a été le lieu de concrétisation de plusieurs partenariats en faveur du système éducatif. Des organisations œuvrant dans divers secteurs d'activité ont décidé de contribuer à l'effort du gouvernement pour booster l'école sénégalaise à travers l'innovation.



Des conventions ont ainsi été matérialisées pour faciliter l'emploi des jeunes et des femmes, mais également la formation de ces derniers pour une meilleure aptitude à intégrer le milieu entreprenarial et professionnel.



Ashoka, Nsia fondation, Unicef entre autres organismes nationaux et internationaux se sont impliqués pour leur apport dans la création de nouvelles innovations dans le système éducatif.