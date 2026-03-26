Scandale immobilier à Bambilor : CDC, SRT et Physalis sous le feu des critiques face aux villas jamais livrées

À Bambilor, des centaines de familles ont investi dans des villas neuves, séduites par les promesses de livraison rapide et de sécurité financière avancées par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en partenariat avec SRT et Physalis. Pour ces acquéreurs, ce projet représentait bien plus qu’un simple achat immobilier, c’était un projet de vie, un espoir pour l’avenir. Mais aujourd’hui, les villas restent inachevées, et l’angoisse s’installe dans les foyers.







Les témoignages des victimes de ce blocage sont saisissants. Mohamed Lamine Diop parle d’« une catastrophe » et affirme que son argent a été « pris sans résultat ». Stéphane Bley dénonce des retards persistants : après avoir souscrit en 2023 pour une livraison fin 2025, sa villa n’est toujours pas livrée. Oumar Guèye décrit des conditions de paiement difficiles et des promesses non tenues. Ces voix montrent que la crise dépasse le simple retard, elle touche la confiance, la stabilité financière et les projets de vie des familles.







L’impact financier et social est considérable. Certains acquéreurs, comme Stéphane Bley, remboursent des crédits mensuels exorbitants sans bénéficier de leur bien. D’autres, comme Oumou Diagne et Léna, voient la confiance familiale se fissurer et leurs projets suspendus. L’investissement immobilier, censé sécuriser l’avenir, devient un poids émotionnel et social, fragilisant le tissu familial et compromettant des projets personnels ou professionnels.







La diaspora n’est pas épargnée. Ndèye Mbarou Ndiour paie un loyer à Dakar tout en continuant de rembourser ses crédits à l’étranger, dans une situation financière complexe. Ndèye Yacine Tine espère rentrer au pays, mais se retrouve sans maison ni solution. Ces cas montrent que l’effet domino du retard et de l’absence de communication touche également ceux qui ont investi depuis l’étranger, accentuant leur vulnérabilité.

