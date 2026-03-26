Coopération Inde / Sénégal : le programme ITEC met en lumière ses bénéficiaires

À l’occasion du ITEC Day célébré le 24 mars 2026 au restaurant Sea and Salt à Ngor Virage, l’Ambassade de l’Inde au Sénégal a mis en lumière l’impact concret de son programme de bourses ITEC sur des Sénégalais engagés. Bien plus qu’une cérémonie, cet événement a servi de vitrine à des parcours inspirants où formation internationale rime avec transformation locale.







À travers un dîner réunissant anciens bénéficiaires et partenaires, c’est une diplomatie du savoir et du partage qui s’est exprimée, loin des discours protocolaires.



Les témoignages recueillis illustrent une réalité forte : ces formations ne se limitent pas à l’acquisition de compétences, elles déclenchent des dynamiques de changement. Aboubakry Tidiane Diallo évoque la création de startups numériques et d’un incubateur pour jeunes et femmes entrepreneurs, fruit direct de ses apprentissages en Inde.







Fatou Laye Diop, quant à elle, insiste sur l’ouverture culturelle et linguistique, soulignant l’importance stratégique de l’anglais dans un monde globalisé. Ahmed Sagna, de son côté, met en avant l’introduction du yoga comme outil éducatif et de concentration dans les écoles sénégalaises.

