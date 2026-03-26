Représentation des enfants : l’Assemblée nationale face aux attentes de 77 jeunes élus

À l’initiative de l'UNICEF et de la CONAFE, 77 enfants maires venus de plusieurs régions du Sénégal ont porté leur voix jusque dans la sphère parlementaire. De Ziguinchor à Kédougou, en passant par Dakar et Thiès, ces jeunes élus locaux ont formulé des revendications claires, reconnaissance officielle des Conseils municipaux d’enfants et création d’un Parlement national des enfants.







Face à eux, Samba Dang, représentant l’Assemblée nationale, a assuré que leurs doléances seraient prises en compte, reconnaissant implicitement une attente longtemps restée en marge des priorités institutionnelles.







Au cœur des échanges, c’est bien le rôle de l’Assemblée nationale qui est interpellé. Les enfants ne demandent plus seulement à être écoutés, mais à être intégrés dans les mécanismes de décision, notamment à travers la loi de finances. Éducation, santé, infrastructures scolaires et espaces de loisirs, autant de préoccupations que les parlementaires sont appelés à traduire en actions concrètes. L’institution est désormais face à un test de crédibilité, transformer des engagements politiques en mesures législatives effectives, sous le regard d’une jeunesse de plus en plus consciente de ses droits.

