Trajet fatal à Nioro : un cultivateur sauvagement mutilé, ses agresseurs disparaissent dans la nature


Trajet fatal à Nioro : un cultivateur sauvagement mutilé, ses agresseurs disparaissent dans la nature
Un acte de violence extrême a plongé la commune de Darou Salam, dans le département de Nioro, dans la stupeur. Dans la soirée du mardi 24 mars 2026, un cultivateur de 45 ans, identifié sous les initiales B. Thiam, a été victime d’une agression d’une rare brutalité, au terme d’un trajet qui s’est transformé en véritable guet-apens.
 
D’après les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, les faits se sont déroulés aux abords du village de Diamaguène. Le cultivateur, qui exerçait également des activités de transport, avait été sollicité à Nioro par deux individus pour une course en direction de ce village. Une demande banale qui allait virer au drame.
 
Une attaque sauvage en pleine brousse
 
Arrivés à environ deux cents mètres de Diamaguène, sur le bas-côté de la route nationale 4/B, les deux passagers sont passés à l’acte. Sans avertissement, ils ont sorti une arme blanche et se sont violemment attaqués à leur conducteur.
 
Une lutte acharnée s’est engagée. Mais face à la violence des assaillants, B. Thiam a été grièvement blessé. Il a reçu plusieurs coups de coupe-coupe à la tête et à la joue. Dans sa tentative désespérée de se défendre, il a également perdu l’index de la main droite, sectionné lors de l’agression.
 
Gravement atteint et laissé pour mort dans la brousse, le cultivateur a vu ses agresseurs prendre la fuite à bord de son propre véhicule, emportant avec eux l’arme du crime.
 
Intervention rapide, mais suspects introuvables
 
Alertée vers 22h45, la Brigade territoriale de Nioro s’est immédiatement rendue sur les lieux. Les patrouilles ont ratissé la zone, mais les deux suspects restent introuvables à ce stade.
 
Le véhicule volé a toutefois été retrouvé abandonné sur la RN4/B, non loin du lieu de l’attaque. Selon L’Observateur, cet élément constitue une pièce essentielle dans l’enquête en cours, susceptible de permettre l’identification des auteurs.
 
Une victime entre la vie et la mort… puis stabilisée
 
Père de six enfants et originaire de Dagga Seko, B. Thiam a été évacué en urgence vers le district sanitaire de Nioro. Pris en charge rapidement, son état a été stabilisé. Si son pronostic vital n’est plus engagé, ses blessures restent graves et nécessitent un suivi médical rigoureux.
 
Une psychose qui s’installe dans la zone
 
Cette agression spectaculaire a profondément choqué les populations locales. Dans cette zone habituellement calme, la peur s’installe peu à peu, notamment chez les conducteurs et les habitants des axes secondaires.
 
Face à cette montée de l’insécurité, les riverains appellent à un renforcement des patrouilles nocturnes dans la commune de Darou Salam.
 
Pendant ce temps, les forces de l’ordre poursuivent activement leurs investigations pour retrouver les deux agresseurs toujours en fuite. L’arme du crime, elle, reste introuvable, ajoutant une zone d’ombre supplémentaire à cette affaire déjà inquiétante.
 
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Jeudi 26 Mars 2026
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