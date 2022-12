Forum Pour la Vaccination : « Je veux que 2023 soit l'année où nous allons accompagner de façon forte les activités des 'badiénou goxx' » (Macky Sall)

Venu présider le Forum International pour la vaccination qui s’est tenu ce 10 décembre au Centre International de conférences Abdou Diouf (CICAD), le Chef de l'État, Macky Sall, a salué la présence du président de la Guinée Bissau et actuel président en exercice de la CEDEAO. « Sa participation à cette rencontre, au moment même où il a en charge, la présidence en exercice de la CEDEAO, donne un cachet particulier à l'importance que nous accordons tous à ce sujet qui est un sujet vital de santé publique pour l'ensemble de nos pays. Je souhaite la bienvenue et un agréable séjour à toutes et à tous et je remercie particulièrement la fondation Bill et Melinda Gates et tous les partenaires sans exception », dira-t-il. Le président de la République a aussi saisi cette occasion pour saluer la partition remarquable des ''Badiénou Gox'' dans le processus de vaccination des enfants. Selon ce dernier, « les ''Badiénou Gox'' prennent soin de l'enfant dès la naissance pour s'assurer que le carnet de vaccination est bien rempli, que l'enfant a pris ses vaccins et accompagner l'enfant tout au long de son parcours jusqu'à l'adolescence. J'ai dit à madame la ministre de la santé, que je veux que 2023 soit l'année où nous allons accompagner de façon forte les activités des ''Badiénou Gox'' par une prise en charge de certaines dépenses. Tout ça pour rendre hommage à vos actions en tant que travailleuses communautaires qui accompagnent les efforts de l’État et du service

recherche ainsi que des experts de renommée internationale (sanitaires, politiques, académiques et associatifs) qui ont abordé plusieurs sujets, allant de la santé à la vaccination pour l'éradication de la poliomyélite en Afrique. Cette rencontre a réuni des centaines de décideurs du continent, dont plusieurs Chefs d'État et de Gouvernement, des Ministres, de hauts responsables des grandes organisations internationales, du secteur privé et du monde de la