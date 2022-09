Forum Mondial de l'Économie sociale (GSRF) 2023 : Zahra Iyane Thiam lance le compte à rebours du GSEF.

Dans le cadre de la préparation de l'organisation du Forum Mondial de l’Économie Sociale (GSEF) 2023, le ministre de la Microfinance et de l'Économie solidaire a procédé en cette matinée du 09 septembre 2022, au lancement officiel du Forum Mondial de l'Économie Sociale ( GSEF) 2023 qui est l'un des rendez-vous internationaux majeurs sur l'économie sociale et solidaire.



En effet, cet événement qui se tiendra pour la première fois à Dakar et en Afrique, va regrouper 3.000 personnes provenant de tous les continents sous le thème "la transition de l'économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires." Conçu autour de deux principaux objectifs, le Forum réunira ainsi des élus et dirigeants du monde entier, des experts internationaux, des agents de développement qui s'engagent à promouvoir cette nouvelle économie centrée sur l'humain et le respect de l'environnement qui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable.