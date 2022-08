Fortes pluies à Rufisque : Les villas de la Sicap Belleville de Sangalkam, inondées.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Rufisque et environs ont causé beaucoup de dégâts dans la vieille ville, mais aussi à Sangalkam.

En effet, les parcelles et les villas de la Sicap Belleville, ont été envahies par les eaux.

Et d'après les résidents, les autorités et la Sicap sont informées de la situation. Ces dernières sont invitées à vite réagir avant que le pire ne se produise...