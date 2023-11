Football local : Bras de fer contre la Ligue Pro, vers une rétrogradation de Génération Foot et Diambars en ligue 2 ?

Après avoir été privés de leurs stades (stade Djibril Diagne et Fodé Wade) qui ne sont pas homologués selon la Ligue Pro et la fédération sénégalaise de football, GF et Diambars avaient boudé. Pas question d’aller jouer leurs matchs à domicile, au stade régional Lat Dior de Thiès, en terrain neutre, comme l’impose la Ligue Pro. Le 5 novembre dernier, lors de la 2eme journée de Ligue 1, les deux clubs avaient catégoriquement refusé de répondre à la convocation de la Lsfp tout en soulignant qu’ils ne comptent pas supporter la prise en charge financière invoquant une « impossibilité matérielle. »



Conséquence de cette défiance publique, la commission de discipline de la Ligue Pro, a pris le soin de statuer sur cette affaire ce mardi. En guise de rappel à l’ordre, des sanctions drastiques ont été prises à l’endroit du club de Saly, Diambars, qui a boycotté la rencontre face à la Sonacos (5 novembre, 2eme journée L1.) Idem pour les Grenats de Génération Foot qui n’avaient pas effectué le déplacement du lundi 6 novembre au stade Lat Dior de Thiès pour la réception de l’US Gorée. La même situation s’est reproduire ce lundi 13 novembre, avec un déplacement manqué par Génération Foot face à Jamono de Fatick. Leur sort est également entre les mains de l’instance dirigée par Djibril Wade.



Revenant à la décision de la commission de discipline sur le cas de Diambars, le communiqué » lu à dakaractu renseigne que :



« Il résulte du rapport complémentaire de l'arbitre et du rapport du commissaire de match que le match Diambars - Sonacos, comptant pour la 2° journée du championnat de football professionnel de Ligue 1, prévu le dimanche 05 Novembre 2023 au stade Lat Dior de Thiès, n'a pas eu lieu. Diambars ne s'étant pas présenté au coup d'envoi du match prévu à 16 heures 30 minutes, l'arbitre a, après observation d'un « temps de battement » de 15 min, procédé aux formalités administratives en présence du commissaire de match et constaté l'absence de Diambars. Il est produit au dossier plusieurs correspondances desquelles il résulte que Diambars a déclaré ne pas être dans les dispositions d'effectuer le déplacement à Thiès, au Stade Lat Dior où la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) a programmé son match à domicile contre Sonacos. Diambars écrit qu'il n'y a aucun «stade mieux loti que Fodé Wade en terme de bonne pelouse, convivialité et sécurité pour accueillir un match officiel.»



De plus, le rapport de la Ligue Pro annonce qu’en guise de réponse, ils (les dirigeants de Diambars) ont avancé l’argument selon lequel : « Le Club (Diambars) avance par ailleurs n'avoir reçu aucun courrier lui notifiant que son stade ne respecte pas les normes pour accueillir un match de Ligue professionnel.»



La Ligue professionnel de football, de son côté invoque les dispositions du règlement d'homologation des terrains, stades et installation annexes de la fédération sénégalaise, notamment l'article 1 ainsi que l'article 25 alinéa 1er des dispositions particulières des règlements de la Ligue sénégalaise de Football professionnel. « Il est utile de rappeler d'emblée que le contrôle des « actes administratifs » édictés par la Ligue et l’instance fédérale ainsi que l'appréciation de leur légalité ou régularité se situe hors du champ de compétence de la Commission de Discipline de Lsfp.



Ainsi, la commission de discipline a dévoilé les faits incriminés et les sanctions prévues… « Aux termes de l'article 23 des dispositions générales des règlements de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel. Toute équipe dont l'absence est constatée 15 minutes après le coup d'envoi sera déclaré forfait.» L'article 31 du Code disciplinaire pour sa part énonce que les équipes sanctionnées par un forfait sont réputées avoir perdu la rencontre par 3-0. L'article 56 du même code dispose « lorsqu'une équipe refuse de participer à une rencontre, de continuer celle à laquelle elle participe ou lorsqu' elle ne se présente pas à l'appel de l'arbitre (sauf preuve d’un cas de force majeure), elle sera punie d'une amende d'au moins FCFA 300.000 et perdra le match par forfait. » lI est constant que Diambars ne s'est pas présentée au coup d'envoi du match, ni dans les 15 minutes qui ont suivi… »



Sur ce, il a été décidé que : « Diambars perd par forfait la rencontre contre Sonacos comptant pour la deuxième journée du championnat professionnel de Ligue 1de la saison 2023/2024 ; Sonacos est déclarée vainqueur de la rencontre sur le score de trois buts à zéro ; • Une amende de 300.000 F CFA est infligée à Diambars; • Diambars est informée qu'il dispose d'un délai de trois (03) jours à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel conformément aux dispositions combinées des articles 125 et 127 du Code Disciplinaire » peut-on lire sur le document officiel.



Une grosse sanction qui fera certainement jaser dans le milieu du football local. En attendant la sanction qui sera réservée à l’autre club dissident, Génération Foot. A ce stade de ce conflit interne, le dialogue est presque rompu. Aucune des trois camps n’est prêt à lâcher du lest pour avancer en direction de l’autre. Certains y voient même un présumé « acharnement » qui ne dit pas son nom. « Génération Foot et Diambars dérangent », se plaisent à dire certains acteurs du championnat sénégalais. Toujours est-il que la solidarité entre clubs de ligue 1 ne s’est pas encore fait sentir à travers des messages de soutien officiels et ou des déclarations allant dans le sens de les appuyer dans leur combat.



Ce qui est sûr, c’est que les deux clubs « rebelles » s’exposent à des sanctions qui pourraient être plus lourdes de conséquences. Selon l’article 29 des règlements de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel : «Toute équipe déclarée ou déclarante forfait deux (02) fois au cours de la même saison en compétitions officielles de la même catégorie sera déclarée FORFAIT GENERAL. Les résultats de tous ses matchs seront annulés. Est considère comme déclaré forfait général, un club qui, après vérification de l'organe de contrôle des clubs, ne remplit plus les conditions fixées par le cahier des charges. Les résultats acquis avant le forfait général seront annulés… »



Dès lors, la conséquence sera immédiate. Si les forfaits sont prononcés, Génération Foot et Diambars FC seront non seulement bannis de la Ligue 1 mais ils devraient être rétrogradés en Ligue 2. La direction générale de Diambars a maximum un délai de délai de trois (03) jours à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, conformément aux dispositions combinées des articles 125 et 127 du Code Disciplinaire.



Mouhamadou Moustapha GAYE