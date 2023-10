Foot / Demi-finale mondial des malentendants : Le Sénégal rate la finale à l’issue des tirs au but !

C’est la fin du rêve pour les hommes de Souleymane Bara Fomba, le sélectionneur de l’équipe nationale des Sourds-muets du Sénégal. Après un parcours héroïque qui les a conduit en demi-finale, les Lions ont finalement ont été défaits par les ukrainiens au terme d’une partie disputée jusque dans les ultimes secondes. L’Ukraine, premier finaliste, s’est imposé aux tirs au but (1-1, tab 8-7.)



En effet, après avoir tenu le choc pendant 90 minutes sans prendre le moindre but (0-0), le Sénégal a été surpris dès les premières minutes des prolongations sur une frappe surpuissante partie près du rond central (1-0.) La suite du match sera plus hachée et marquée par des interruptions de jeu à cause des fautes à répétition de part et d’autre.



Malgré tout, le Sénégal va miraculeusement égaliser, à 122eme minutes, dans les ultimes secondes des prolongations (1-1.) Seulement, l’Ukraine sera plus forte lors des penalties en mettant au fond des filets leurs huit tirs, le dernier tireur sénégalais ayant échoué.