Fonds Covid-19 : Djiby Diakhaté et ses collaborateurs obtiennent la liberté provisoire contre une caution de 26 millions Fcfa et un terrain

Inculpés dans une affaire présumée de malversations, selon le quotidien Libération, l’ancien Directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère de la Famille, Djiby Diakhaté, ainsi que ses ex-collaborateurs Mamadou Guèye Diakhaté et Ndongo Dramé, ont été placés sous le régime de la liberté provisoire, ce mardi.



Les trois mis en cause ont dû verser une caution solidaire de 26 millions de francs CFA, assortie de la mise à disposition d’un terrain, pour bénéficier de cette mesure. Cette liberté provisoire intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire encore en cours, portant sur des faits supposés de gestion douteuse de fonds publics.



En attendant la suite de l’enquête, les concernés restent à la disposition de la justice.