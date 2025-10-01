Flottille pour Gaza: l'eurodéputée Rima Hassan accuse Israël d'avoir arrêté "illégalement" et "arbitrairement" des "centaines" de personnes


Flottille pour Gaza: l'eurodéputée Rima Hassan accuse Israël d'avoir arrêté "illégalement" et "arbitrairement" des "centaines" de personnes
L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, présente à bord de la Flottille pour Gaza arraisonnée mercredi soir par la marine israélienne, a accusé Israël d'avoir arrêté "illégalement" et "arbitrairement" des "centaines" de personnes.

"Des centaines de civils, d'humanitaires et de militants pacifiques à bord de la flottille Global Sumud ont été illégalement arrêtées et arbitrairement détenues par Israël", a posté Mme Hassan sur X, incitant à demander aux autorités compétentes à exiger leur libération immédiate.

La députée européenne avait commencé à témoigner dans un direct sur Instagram après avoir assisté à l'arraisonnement d'une embarcation se trouvant à proximité, avant de jeter son téléphone à l'eau au moment de l'abordage du navire où elle se trouvait,
Mercredi 1 Octobre 2025
