Flambée des prix des produits de première nécessité : les raisons expliquées par le ministre du commerce lors du conseil national de la consommation.

Un Conseil national de la consommation s’est tenu ce mardi au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), sous la présidence d’Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises (PME).

Des techniciens des ministères des Finances et du Commerce, des commerçants et détaillants, des membres des associations consuméristes, ainsi que des industriels avaient pris part à cette consultation. À l’ordre du jour, la situation des prix des produits de grande consommation tels que l’huile, le blé, le sucre, le riz, le maïs, le lait, la pomme de terre, l’oignon mais aussi le ciment et le fer à béton. Il est à noter sur le marché national, une hausse des prix des denrées de première nécessité depuis un certain temps. C’est dans ce contexte donc que le Conseil national de la consommation et les acteurs de l’économie (consommateurs, commerçants détaillants et industriels), ont fait savoir leurs avis au ministre du Commerce : « au vu de l’évolution du marché, des mesures et des moyens doivent être déployés pour maîtriser les produits de première nécessité face aux effets conjoncturels de l’économie mondiale qui a durement impacté le marché intérieur. »

Face à cette situation qui n’est pas du goût des consommateurs et des commerçants, le ministre du Commerce tente de rassurer les consommateurs en assurant que le gouvernement a consenti beaucoup d’efforts pour que les prix des produits de première nécessité restent stables. Toujours à en croire le gouvernement, « l’explosion des prix résulte en grande partie de la crise ukrainienne ainsi que la montée du cours du dollar par rapport à l’euro qui est au plus bas et sur lequel le FCFA est adossé... »