Finances publiques : Le Trésor lance la plateforme « SenTrésor » et digitalise ses paiements

Dans le cadre de la politique de modernisation de l'Administration publique et plus particulièrement des services du Trésor, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) entre dans l’ère de la digitalisation. La plateforme de paiements digitaux SenTrésor a été lancée ce matin par le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, en présence du Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), Amadou Tidiane Gaye.Pour s’inscrire dans la dynamique de transformation numérique de l'État du Sénégal, il s’est agi d’être en phase avec la Vision Sénégal 2050 et le New Deal Technologique lancé en février 2025 par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. SenTrésor, est un projet visant à améliorer de la gestion des finances publiques et l'inclusion financière, tout en contribuant au renforcement de la souveraineté numérique du Sénégal.Il vise à améliorer la qualité de services destinés aux citoyens et à moderniser les dispositifs de paiement à travers le mobile money.Avec cette nouvelle stratégie de paiement digital, la DGCPT entend répondre aux enjeux de simplification administrative, d'efficacité, de réduction des coûts et de proximité pour répondre aux attentes des citoyens.« L’objectif de SenTrésor est de simplifier et d’optimiser nos collaborations mutuelles, renforçant ainsi l'efficacité de notre action commune au service des sénégalais. Dans notre époque de transition numérique où la technologie redéfinit chaque aspect de nos vies, il est impératif et judicieux pour notre administration de s'adapter et de s'aligner sur ces transformations. En effet, nos concitoyens attendent de nous une gestion plus transparente, plus efficiente, et un accès simplifié aux services. SenTrésor répond effectivement à ces exigences en offrant une plateforme qui allie performance et accessibilité », a déclaré le DGCPT.