Financement de la santé et souveraineté sanitaire : l’Association des journalistes en Santé (AJSPD) ouvre le débat sur les enjeux du système de santé au Sénégal

L’Association des journalistes en santé, Population et Développement (AJSPD), en partenariat avec l’ONG IBP (International Budget Partnership) ont organisé un dîner-débat axé sur « la place de la santé dans le nouveau référentiel Sénégal 2050, hier, lundi 18 août 2050. Lors de cette rencontre, les experts et les acteurs de la santé ont beaucoup échangé sur les enjeux du système de santé sénégalais, des principaux défis, des priorités et des recommandations.

La question du financement de la Santé est beaucoup revenue dans les discussions. Farba Samba Sall, expert en gouvernance sanitaire et financement de la santé a abondé dans ce sens. Selon lui, le financement de la santé est une obligation régalienne de l’État. Donc, il s’agit de faire en sorte que les programmes et politiques soient des programmes pertinents convaincants pour donner des ressources. Par-delà, les ressources mobilisées par l’État doivent être à la dimension de l’ambition tant bien même qu’une ambition de couverture sanitaire universelle, nécessite des ressources plus importantes. À l’en croire, le Sénégal est à près de 75% de financement domestique en termes de structures de financement. Ce qui, pour lui, mérite beaucoup d’attention à l’analyse de ces chiffres parce que 75% de financement cash du poids important est supporté par les ménages. Alors, si l’on se base sur ses propos, il faut renverser la tendance car les ménages supportent beaucoup plus que l’État qui n’est pas loin de 24%. Ce qui équivaut à peu près au soutien des partenaires afin que les financements ne soient pas un fardeau pour les populations. Il considère qu’en invitant le ministère de la santé à privilégier la promotion de la santé, la prévention, « l’État est en train de promouvoir une pratique médicale moins coûteuse, faire en sorte qu’il y ait moins de malades car c’est la voie sûre pour pouvoir continuer à vivre avec des dépenses évitables liées à la vie, liées à des maladies évitables par la vaccination par l’information, par le changement de comportement. »

Pour le directeur général de l’ONG IBP (International Budget Partnership), Amadou Maleine Niang, leur rôle c’est l’accès des citoyens à leurs droits fondamentaux. Mais aussi l’intérêt qu’il porte à la santé est surtout motivé par le contexte actuel présenté par l’État marqué par les ressources budgétaires très contraintes, les capacités d’investissement tout autant et une situation financière assez difficile. Et compte tenu des circonstances pareilles, des secteurs sociaux vont pâtir davantage d’où l’intérêt qu’il porte à la santé. À cela, il ajoute que l’autre élément qui place la santé au cœur du débat budgétaire et financier est la qualité des ressources humaines du développement du capital humain du Sénégal qui passe essentiellement par des secteurs tels que le secteur de la santé.

Cependant, d’autres éléments contextuels qui rendent ce débat beaucoup plus important est la part des ressources extérieures qui a diminué dans le financement du secteur de la santé. Sur ce point, leur vision dans l’agenda 2050 est une vision d’un système sanitaire souverain qui misait beaucoup sur la prévention mais également l’anticipation du risque par la couverture sanitaire et universelle. Cela passera par des discussions avec des spécialistes du ministère de la santé, des spécialistes du financement qu’ils sont avec des journalistes qui vont jouer un rôle fondamental dans la partie prévention et de l’information des citoyens.

L’AJSPD, par la voix de son président, Eugène Kaly, a annoncé qu’un certain nombre d’actions seront déroulées à Dakar. Selon lui, le Sénégal doit compter sur ses propres moyens (État, sénégalais) pour financer sa santé. D’où l’importance capitale d’insister sur le financement domestique de la santé. Toutefois, les journalistes en Santé, population et Développement s’engagent à porter ce plaidoyer.