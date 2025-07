Finale de la Coupe du monde des clubs/ Chelsea surclasse le PSG 3-0 sans Nicolas Jackson

Contre toute attente, Chelsea a créé la sensation en remportant la finale de la Coupe du monde des clubs face au Paris Saint-Germain sur le score sans appel de 03 buts à 0. Les pronostics des passionnés ont été balayés par la prestation magistrale des Blues.



Les buteurs du match sont Cole Palmer, véritable homme du match, a inscrit un doublé d’une grande classe et João Pedro qui a scellé la victoire avec un troisième but en fin de rencontre.



L’attaquant sénégalais Nicolas Jackson, très attendu, est resté sur le banc, au grand regret de ses supporters. Le PSG a sombré dans la nervosité. Ruben Neves a été exclu pour une faute d’antijeu sur Marc Cucurella, laissant son équipe à dix dès la 54e minute.



Le match s’est déroulé sous les yeux de nombreuses personnalités, dont Donald Trump, Président des États-Unis, assis aux côtés du couple Gianni Infantino, président de la FIFA, et son épouse